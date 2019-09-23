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РИА Новости

В Чечне открылся памятник защитникам России

18:29 23.09.2019
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© Фото предоставлено ДВСМИ РосгвардииПамятник защитникам России открыли в Чечне к 20-летию создания военной группировки в СКФО
Памятник защитникам России открыли в Чечне к 20-летию создания военной группировки в СКФО
© Фото предоставлено ДВСМИ Росгвардии
Памятник защитникам России открыли в Чечне к 20-летию создания военной группировки в СКФО
ГРОЗНЫЙ, 23 сен – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли в понедельник памятник "Защитникам России" на территории военной базы в поселке Ханкала в пригороде Грозного, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония приурочена к 20-й годовщине создания Объединенной группировки войск (сил) (ОГВ(с)) по проведению контртеррористических операций (КТО) на Северном Кавказе.
Президент РФ 23 сентября 1999 года издал указ "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации", предусматривающий создание Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе для проведения КТО.
"Мы склоняем головы и выражаем глубокую признательность родным и близким солдат правопорядка, которые ушли на выполнение своей последней задачи, направленной на целостность нашей страны", - заявил Золотов на церемонии открытия памятника.
Он подчеркнул, что открывая монумент в честь защитников Отечества, они отдают дань не только их подвигу, но и сохраняют для следующих поколений "память о цене мира и спокойствия на нашей земле".
"Мы гордимся нашими боевыми товарищами, которые самоотверженно отстаивали свободу и независимость России. Мы никогда не забудем их стойкость, отвагу и патриотизм. Знаем, что у подножия монумента всегда будут живые цветы, а память о наших товарищах всегда сохранится в наших сердцах", - заключил Золотов. Он и глава Чечни возложили первые букеты красных роз к памятнику.
Гранитная плита с изображением войсковой колонны на фоне горного ущелья и гравировка с надписью "Храните память о защитниках России, они отдали за нее самое дорогое – жизнь" установлена на бетонном постаменте, облицованном плитами из черного мрамора.
Участие в церемонии приняли также бывшие командующие ОГВ(с) на Северном Кавказе, представители Русской православной церкви, командование Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии.
Согласно опубликованной в 2010 году официальной статистике Минобороны, на Северном Кавказе в 1999-2008 годы погибли 3684 военнослужащих, еще 31 человек числился пропавшим без вести. В апреле 2010 года министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев сообщил, что в 1999-2009 годы в Чечне погибли 2178 сотрудников органов внутренних дел.
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Виктор ЗолотовРамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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