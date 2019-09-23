В Риге пройдет акция против перевода русских детсадов на латышский язык

"Чем больше ленивые дураки будут брюзжать, что митингами протеста ничего не добьешься, тем больше националисты будут отнимать права, подавлять и издеваться. Пассивность и согласие со своей участью - это сигнал угнетателям, что можно продолжать угнетение", - сказал Митрофанов.