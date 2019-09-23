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РИА Новости

В Риге пройдет акция против перевода русских детсадов на латышский язык

18:28 23.09.2019 (обновлено: 18:32 23.09.2019)
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкДети выступают на вселатвийской акции "Марш за русские школы НАШ ВЫБОР" в Риге
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Дети выступают на вселатвийской акции "Марш за русские школы НАШ ВЫБОР" в Риге. Архивное фото
РИГА, 23 сен – РИА Новости. Русский союз Латвии намерен провести в Риге акцию протеста в связи с решением правящих партий поддержать перевод русских детских садов на латышский язык обучения, сообщил РИА Новости сопредседатель политформирования, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Партии правящей коалиции Латвии ранее поддержали предложение национального объединения "Все Латвии" обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке, даже если речь идет о дошкольных учреждениях национальных меньшинств.
"Чем больше ленивые дураки будут брюзжать, что митингами протеста ничего не добьешься, тем больше националисты будут отнимать права, подавлять и издеваться. Пассивность и согласие со своей участью - это сигнал угнетателям, что можно продолжать угнетение", - сказал Митрофанов.
Он также призвал жителей Латвии принять участие в акции протеста. "Тот народ, который в такие игры не играет, придет на наш марш протеста 5 октября, в субботу", - сказал Митрофанов.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя является родным для 40% населения страны. В ряде городов Латвии, включая Ригу, работают муниципальные детские сады, где обучение осуществляется на русском языке.
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Мирослав МитрофановЕвропейский парламентЛатвияРоссияВ мире
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