В Риге пройдет акция против перевода русских детсадов на латышский язык

РИГА, 23 сен – РИА Новости. Русский союз Латвии намерен провести в Риге акцию протеста в связи с решением правящих партий поддержать перевод русских детских садов на латышский язык обучения, сообщил РИА Новости сопредседатель политформирования, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Партии правящей коалиции Латвии ранее поддержали предложение национального объединения "Все Латвии" обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке, даже если речь идет о дошкольных учреждениях национальных меньшинств.
"Чем больше ленивые дураки будут брюзжать, что митингами протеста ничего не добьешься, тем больше националисты будут отнимать права, подавлять и издеваться. Пассивность и согласие со своей участью - это сигнал угнетателям, что можно продолжать угнетение", - сказал Митрофанов.
Он также призвал жителей Латвии принять участие в акции протеста. "Тот народ, который в такие игры не играет, придет на наш марш протеста 5 октября, в субботу", - сказал Митрофанов.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя является родным для 40% населения страны. В ряде городов Латвии, включая Ригу, работают муниципальные детские сады, где обучение осуществляется на русском языке.
18 сентября, 10:51АкцентыУгроза ориентации. Россия совращает латвийскую молодежь Новые риски конституционному строю, поискав, нашла Служба госбезопасности Латвии. Оказывается, Москва коварно притягивает наших образованных молодых людей. Мы тут образование на русском закрываем, а они в Россию прут. Странно, правда?