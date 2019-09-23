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РИА Новости

МЧС подготовило проект о проверках пожарной безопасности детсадов и лагерей

18:18 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МЧС России подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря будут переведены в категорию "чрезвычайно высокого риска", плановые проверки на этих объектах станут ежегодными, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий введение в риск-ориентированную модель категории "чрезвычайно высокий риск". Разработчики к ней отнесли объекты предоставления социальных услуг, дошкольного образования, организации детских лагерей. Плановые проверки таких объектов будут ежегодными", - говорится в сообщении.
Кроме того, до конца 2019 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима. В частности, посетителей объектов с массовым пребыванием людей перед началом мероприятий обязательно будут информировать о порядке действий в случае пожара, направлениях эвакуационных путей и выходов, а также о местах расположения средств пожаротушения.
"Новшества также коснутся мер ответственности при курении, использовании открытого огня в жилых помещениях, а также в местах общего пользования", - добавили в ведомстве.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
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