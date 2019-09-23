МЧС подготовило проект о проверках пожарной безопасности детсадов и лагерей

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МЧС России подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря будут переведены в категорию "чрезвычайно высокого риска", плановые проверки на этих объектах станут ежегодными, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий введение в риск-ориентированную модель категории "чрезвычайно высокий риск". Разработчики к ней отнесли объекты предоставления социальных услуг, дошкольного образования, организации детских лагерей. Плановые проверки таких объектов будут ежегодными", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2019 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима. В частности, посетителей объектов с массовым пребыванием людей перед началом мероприятий обязательно будут информировать о порядке действий в случае пожара, направлениях эвакуационных путей и выходов, а также о местах расположения средств пожаротушения.