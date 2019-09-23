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РИА Новости

В Тюмени СК проверяет данные о смерти пациента из-за бездействия врачей

18:18 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Следствие в Тюмени проверяет информацию о смерти 20-летнего молодого человека, которому врачи не оказали помощь, сообщает в понедельник СУ СК по Тюменской области.
Местные СМИ ранее сообщили, что молодой человек, попавший в дорожно-транспортное происшествие, 19 сентября был доставлен в одну из больниц областного центра, где доктора не оказали ему помощь, в результате чего он скончался. Издание "72.ru" опубликовало письмо родственников молодого человека, в котором те заявили, что врачи хотели изъять органы на трансплантацию у еще живого человека.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по обращению родственников в СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отделения реанимации не оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Следователи намерены проверить доводы, изложенные в информации СМИ: будут опрошены очевидцы произошедшего и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, уточняет СУ СК.
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