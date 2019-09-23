В Тюмени СК проверяет данные о смерти пациента из-за бездействия врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Следствие в Тюмени проверяет информацию о смерти 20-летнего молодого человека, которому врачи не оказали помощь, сообщает в понедельник СУ СК по Тюменской области.

Местные СМИ ранее сообщили, что молодой человек, попавший в дорожно-транспортное происшествие, 19 сентября был доставлен в одну из больниц областного центра, где доктора не оказали ему помощь, в результате чего он скончался. Издание "72.ru" опубликовало письмо родственников молодого человека, в котором те заявили, что врачи хотели изъять органы на трансплантацию у еще живого человека.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по обращению родственников в СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отделения реанимации не оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.