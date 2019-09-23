Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

"Что мы делаем,... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?" - сказал Трамп журналистам по прибытии в ООН.