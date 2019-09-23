Отопление во всех домах Ленобласти появится до конца дня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился до конца сегодняшнего дня дать отопление во всех домах региона.

"Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц. Я уже дал соответствующее поручение комитету государственного жилищного надзора и контроля", – сказал глава региона в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований.

Он потребовал в течение дня обеспечить подачу тепла в жилые дома на всей территории Ленинградской области.

Дрозденко отметил, что на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ области к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области в этом году было своевременно выделены 1,28 миллиарда рублей, на капитальное строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса региона – 1,53 миллиарда рублей, субсидии ресурсоснабжающим компаниям ("межтарифная разница") составили 4,23 миллиарда рублей.

"Продолжение ремонтных работ на коммунальных сетях – недобросовестное выполнение обязанностей, а не причина для переноса подачи тепла в жилой фонд",- резюмировал он.