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РИА Новости
Ленинградская область

Отопление во всех домах Ленобласти появится до конца дня

18:07 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился до конца сегодняшнего дня дать отопление во всех домах региона.
"Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц. Я уже дал соответствующее поручение комитету государственного жилищного надзора и контроля", – сказал глава региона в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований.
Он потребовал в течение дня обеспечить подачу тепла в жилые дома на всей территории Ленинградской области.
Дрозденко отметил, что на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ области к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области в этом году было своевременно выделены 1,28 миллиарда рублей, на капитальное строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса региона – 1,53 миллиарда рублей, субсидии ресурсоснабжающим компаниям ("межтарифная разница") составили 4,23 миллиарда рублей.
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"Продолжение ремонтных работ на коммунальных сетях – недобросовестное выполнение обязанностей, а не причина для переноса подачи тепла в жилой фонд",- резюмировал он.
О старте отопительного сезона на видеоконференции отчитались главы всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. По состоянию на утро 24 сентября отопление подключено в 75% жилых домов региона, пояснили в пресс-службе регадминистрации.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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