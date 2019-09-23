Жену "агента США" Смоленкова объявили в розыск как пропавшую без вести

Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Супруга Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, тоже объявлена в розыск, следует из базы данных МВД России.

Согласно данным МВД, Антонина Владимировна Смоленкова, родившаяся 7 апреля 1984 года в Москве, находится в розыске как "без вести пропавшая".

Ранее в понедельник МВД сообщило РИА Новости, что Смоленков объявлен в России в розыск как пропавший без вести, не раскрыв информацию об инициаторе этого шага.

Как прежде сообщалось в СМИ, вместе с Олегом и Антониной Смоленковой уехали трое их детей. Один из них, как следует из базы данных МВД, также находится в розыске.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.