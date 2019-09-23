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РИА Новости

Жену "агента США" Смоленкова объявили в розыск как пропавшую без вести

18:03 23.09.2019 (обновлено: 19:08 23.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевДом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Супруга Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, тоже объявлена в розыск, следует из базы данных МВД России.
Согласно данным МВД, Антонина Владимировна Смоленкова, родившаяся 7 апреля 1984 года в Москве, находится в розыске как "без вести пропавшая".
Ранее в понедельник МВД сообщило РИА Новости, что Смоленков объявлен в России в розыск как пропавший без вести, не раскрыв информацию об инициаторе этого шага.
Как прежде сообщалось в СМИ, вместе с Олегом и Антониной Смоленковой уехали трое их детей. Один из них, как следует из базы данных МВД, также находится в розыске.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11 сентября, 12:59РИА Новости
Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером. Был ли Смоленков агентом ЦРУ, Кремлю не известно, отметил пресс-секретарь главы государства.
Чиновники. Архивное фото
10 сентября, 16:32Радио Sputnik
Источник: "агент США" Смоленков был завхозом и любил выпить
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Скандал вокруг "агента США" СмоленковаОлег СмоленковЦентральное разведывательное управлениеМВД РФРоссияСШАВ мире
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