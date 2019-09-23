Метеоролог назвал регионы, куда пришло бабье лето

"В Калининграде, в Псковской и Смоленской области могут говорить, что у них бабье лето, и я где-то их поддержку. Температурный фон там нормальный будет, а, допустим, Владимирская, Ярославская и Ивановская области – вроде бы и солнышко, а ночью заморозки до минус 3, и температура средняя будет на 4 градуса ниже климатической нормы", - сказал Варакин.