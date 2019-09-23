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РИА Новости

Метеоролог назвал регионы, куда пришло бабье лето

17:31 23.09.2019
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© Depositphotos / gl0ckРыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / gl0ck
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Теплая и сухая погода установилась в Калининградской, Псковской и Смоленской областях, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В Калининграде, в Псковской и Смоленской области могут говорить, что у них бабье лето, и я где-то их поддержку. Температурный фон там нормальный будет, а, допустим, Владимирская, Ярославская и Ивановская области – вроде бы и солнышко, а ночью заморозки до минус 3, и температура средняя будет на 4 градуса ниже климатической нормы", - сказал Варакин.
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Он также добавил, что юго-запад Новгородской области и Брянскую область ждет бабье лето на этой неделе.
Эксперт уточнил, что бабье лето – термин ненаучный, его применяют к теплой погоде, которая устанавливается после ненастья.
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Юрий ВаракинРосгидрометПсковская областьСмоленская областьКалининградская областьОбщество
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