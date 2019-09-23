Эксперт: России не надо сразу снижать выбросы по Парижскому соглашению

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Необходимость сразу снижать выбросы углекислого газа не возникает у РФ вследствие присоединения к Парижскому климатическому соглашению, хотя риски роста издержек для угольной отрасли и электрогенерации в России могут возникнуть в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского климатического соглашения, минуя процедуру вынесения этого вопроса на обсуждение в Государственной думе.

По словам эксперта, присоединение России к этому соглашению в среднесрочной перспективе с низкой вероятностью отразится на российской угольной отрасли и электростанциях, работающих на угле, - то есть на сферах, которые в принципе могут быть затронуты этим нововведением в наибольшей степени.

"Национальные цели по снижению выбросов парниковых газов, заявленные Россией в РКИК ООН (Рамочной конвенции ООН об изменении климата - Прим. ред.), достигнуты еще в 1990-х годах, поэтому у нашей страны не возникает прямой необходимости завтра снижать выбросы и для этого прибегать к мерам воздействия на угольные электростанции", - сказал Мельников.

"В долгосрочной перспективе - если Россия поставит перед собой более амбициозные цели - у угольной отрасли и угольной генерации возникнут риски роста издержек, связанных с введением платежей за эмиссии СО2. Важно уже сейчас учитывать этот риск при планировании инвестпроектов в угольной генерации в Сибири, на Дальнем Востоке, потому что жизненный цикл таких проектов может составлять до 50 лет, но о его денежном эквиваленте говорить пока рано", - добавил эксперт.