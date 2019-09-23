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РИА Новости

Эксперт: России не надо сразу снижать выбросы по Парижскому соглашению

17:30 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗаводские трубы
Заводские трубы
© РИА Новости / Максим Блинов
Заводские трубы. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Необходимость сразу снижать выбросы углекислого газа не возникает у РФ вследствие присоединения к Парижскому климатическому соглашению, хотя риски роста издержек для угольной отрасли и электрогенерации в России могут возникнуть в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского климатического соглашения, минуя процедуру вынесения этого вопроса на обсуждение в Государственной думе.
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По словам эксперта, присоединение России к этому соглашению в среднесрочной перспективе с низкой вероятностью отразится на российской угольной отрасли и электростанциях, работающих на угле, - то есть на сферах, которые в принципе могут быть затронуты этим нововведением в наибольшей степени.
"Национальные цели по снижению выбросов парниковых газов, заявленные Россией в РКИК ООН (Рамочной конвенции ООН об изменении климата - Прим. ред.), достигнуты еще в 1990-х годах, поэтому у нашей страны не возникает прямой необходимости завтра снижать выбросы и для этого прибегать к мерам воздействия на угольные электростанции", - сказал Мельников.
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"В долгосрочной перспективе - если Россия поставит перед собой более амбициозные цели - у угольной отрасли и угольной генерации возникнут риски роста издержек, связанных с введением платежей за эмиссии СО2. Важно уже сейчас учитывать этот риск при планировании инвестпроектов в угольной генерации в Сибири, на Дальнем Востоке, потому что жизненный цикл таких проектов может составлять до 50 лет, но о его денежном эквиваленте говорить пока рано", - добавил эксперт.
Парижское соглашение - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий для сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако по нему все стороны должны принять меры для снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменениям климата.
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