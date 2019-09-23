Заседание по делу арестованного в Италии Коршунова перенесли на 30 сентября

На одной из улиц Неаполя

РИМ, 23 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сторона обвинения в понедельник в суде Неаполя по делу арестованного в Италии россиянина Коршунова предоставила не переведенные на итальянский язык документы, заседание перенесено на 30 сентября, заявил РИА Новости адвокат менеджера российской ОДК Никола ди Марио.

Коршунов был задержан месяц назад в аэропорту Неаполя по запросу США. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы. Коршунов - топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.

"Мы представили всю нашу позицию, однако из-за того, что обвинение не перевело с английского языка свои документы, суд принял решение перенести заседание на 30 сентября", - сказал ди Марио.

Апелляционный суд на заседании рассматривал заявление об отмене меры пресечения с заключения в тюрьме на домашний арест или подписку о невыезде.

Ранее адвокаты Коршунова также обратились в верховную инстанцию - Кассационный суд за обжалованием решения суда Неаполя об аресте своего подзащитного.

Требование об отмене ареста сторона защиты обосновывает тем, что власти США "не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова", и недостатком следственных материалов, "предоставленных США для того чтобы оправдать такую тяжелую меру, как арест в тюрьме".