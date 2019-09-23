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РИА Новости

Заседание по делу арестованного в Италии Коршунова перенесли на 30 сентября

17:29 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 23 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сторона обвинения в понедельник в суде Неаполя по делу арестованного в Италии россиянина Коршунова предоставила не переведенные на итальянский язык документы, заседание перенесено на 30 сентября, заявил РИА Новости адвокат менеджера российской ОДК Никола ди Марио.
Коршунов был задержан месяц назад в аэропорту Неаполя по запросу США. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы. Коршунов - топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
"Мы представили всю нашу позицию, однако из-за того, что обвинение не перевело с английского языка свои документы, суд принял решение перенести заседание на 30 сентября", - сказал ди Марио.
Апелляционный суд на заседании рассматривал заявление об отмене меры пресечения с заключения в тюрьме на домашний арест или подписку о невыезде.
Ранее адвокаты Коршунова также обратились в верховную инстанцию - Кассационный суд за обжалованием решения суда Неаполя об аресте своего подзащитного.
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Требование об отмене ареста сторона защиты обосновывает тем, что власти США "не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова", и недостатком следственных материалов, "предоставленных США для того чтобы оправдать такую тяжелую меру, как арест в тюрьме".
Коршунов содержится в тюрьме Неаполя. Свою вину он не признает. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияИталияВ мире
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