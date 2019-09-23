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РИА Новости

В Челябинске столкнулись два маршрутных такси

17:28 23.09.2019 (обновлено: 17:34 23.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен - РИА Новости. Два маршрутных такси столкнулись вечером в понедельник в Челябинске, в аварии пострадали 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"В ДТП (столкнулись два маршрутных такси) на улице Горького, которое произошло сегодня, 23 сентября, в 17.26 (15.26 мск), пострадало 11 человек. Все взрослые. Бригады скорой медпомощи прибыли на место происшествия через шесть минут. Один пострадавший был осмотрен на месте, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Десять человек отвезли в пять больниц города (№1, 5, 8, 9 и железной дороги) для дообследования, после которого по каждому из пострадавших примут решение о госпитализации, уточняется в сообщении.
Тяжелых травм никто не получил - у людей в основном ушибы и сотрясение головного мозга, поясняет пресс-служба.
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Как добавляет пресс-служба ГУМВД России по региону, ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Салютная. Водитель маршрутного такси перед светофором не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с находившимся впереди другим маршрутным такси, уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, в аварии пострадали восемь человек, у всех – легкие травмы.
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