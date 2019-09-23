Калужские центры получили машины для доставки пенсионеров в больницы

КАЛУГА, 23 сен - РИА Новости. Организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Калужской области получили 14 автомобилей для доставки своих подопечных из удаленных сел в медицинские учреждения, сообщило правительство региона в понедельник.
Церемония передачи ключей прошла в понедельник в Калуге. Участие в церемонии приняли заместитель губернатора региона Константин Горобцов, министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, представители организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сообщается, что транспорт закуплен в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
"Централизованная закупка автотранспорта для организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в России осуществлена впервые. На приобретение автотранспорта из федерального бюджета было выделено более 22,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
На эти средства региональное министерство труда и социальной защиты закупило 13 автомобилей и один автобус ПАЗ.
Сообщается, что автомобили предназначены для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Транспорт оборудован подъемными устройствами для маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием.
"На базе организаций социального обслуживания Калужской области будет создано 17 мобильных бригад, которые будут обслуживать сельские поселения области. В настоящее время осуществляется их формирование. Главная задача - чтобы любой человек старше 65 лет прошел обследование в медицинских организациях", - подчеркивают власти.