Калужские центры получили машины для доставки пенсионеров в больницы

КАЛУГА, 23 сен - РИА Новости. Организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Калужской области получили 14 автомобилей для доставки своих подопечных из удаленных сел в медицинские учреждения, сообщило правительство региона в понедельник.

Церемония передачи ключей прошла в понедельник в Калуге. Участие в церемонии приняли заместитель губернатора региона Константин Горобцов, министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, представители организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Сообщается, что транспорт закуплен в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"Централизованная закупка автотранспорта для организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в России осуществлена впервые. На приобретение автотранспорта из федерального бюджета было выделено более 22,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства региональное министерство труда и социальной защиты закупило 13 автомобилей и один автобус ПАЗ.

Сообщается, что автомобили предназначены для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Транспорт оборудован подъемными устройствами для маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием.