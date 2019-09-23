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РИА Новости

В центре Вашингтона "зеленые" активисты устроили транспортный коллапс

17:23 23.09.2019
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© REUTERS / Michael A. McCoyАктивисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
© REUTERS / Michael A. McCoy
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Сотни активистов организаций по защите окружающей среды проводят в понедельник утром в столице США акцию по перекрытию дорог с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.
Как передает корреспондент РИА Новости, акция "Закрой Округ Колумбия", где находится Вашингтон, проходит на основных магистралях города – Коннектикут авеню, Нью-Йорк и Флорида авеню, Дюпон-Сёркл, на пересечении 16-й и К-стрит в нескольких сотнях метров от Белого дома, в районе Капитолийского холма, где заседает конгресс, а также во многих других местах. Все это привело к многочисленным пробкам. Для организации объездов задействованы десятки регулировщиков, но восстановить движение в условиях плотной городской застройки и уличной планировки XIX века у них пока не получается. Тысячи жителей столицы и окрестностей предпочли добираться до центра города пешком.
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Главное требование протестующих к конгрессу – принять необходимые законы по борьбе с изменением климата, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете. Протестующие держат плакаты: "Изменение климата – это кризис здравоохранения", "Конгресс, делай свою работу", "Эта земля и ваших детей". Для привлечения внимания участники принесли с собой небольшую яхту, выкрашенную я розовый и желтый цвета, на которой написано "Скажите правду".
© REUTERS / Kevin LamarqueАктивисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
Акция проходит без происшествий. Несмотря на транспортный коллапс, полиция не разгоняет протестующих, а лишь следит за тем, чтобы никто не пострадал. "Мы пытаемся делать все, что в наших силах", - заявил РИА Новости один из стражей порядка на вопрос о том, когда удастся восстановить движение в городе.
Тема изменения климата стала для многих американцев актуальной после того, как США в 2017 году при президенте Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения по климату. Действующий глава государства в целом скептически относится к проблеме изменения климата. В этом году он вновь отказался участвовать в обсуждении этой проблемы на площадке Генассамблеи ООН, которая начала свою работу в понедельник в Нью-Йорке.
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