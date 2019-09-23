В центре Вашингтона "зеленые" активисты устроили транспортный коллапс

Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Сотни активистов организаций по защите окружающей среды проводят в понедельник утром в столице США акцию по перекрытию дорог с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция "Закрой Округ Колумбия", где находится Вашингтон, проходит на основных магистралях города – Коннектикут авеню, Нью-Йорк и Флорида авеню, Дюпон-Сёркл, на пересечении 16-й и К-стрит в нескольких сотнях метров от Белого дома, в районе Капитолийского холма, где заседает конгресс, а также во многих других местах. Все это привело к многочисленным пробкам. Для организации объездов задействованы десятки регулировщиков, но восстановить движение в условиях плотной городской застройки и уличной планировки XIX века у них пока не получается. Тысячи жителей столицы и окрестностей предпочли добираться до центра города пешком.

Главное требование протестующих к конгрессу – принять необходимые законы по борьбе с изменением климата, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете. Протестующие держат плакаты: "Изменение климата – это кризис здравоохранения", "Конгресс, делай свою работу", "Эта земля и ваших детей". Для привлечения внимания участники принесли с собой небольшую яхту, выкрашенную я розовый и желтый цвета, на которой написано "Скажите правду".

© REUTERS / Kevin Lamarque Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне © REUTERS / Kevin Lamarque Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне

Акция проходит без происшествий. Несмотря на транспортный коллапс, полиция не разгоняет протестующих, а лишь следит за тем, чтобы никто не пострадал. "Мы пытаемся делать все, что в наших силах", - заявил РИА Новости один из стражей порядка на вопрос о том, когда удастся восстановить движение в городе.