Малышева рассказала, провоцирует ли ЭКО онкологию

Москва, 23 сен – РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" подняла вопрос о связи ЭКО и рака мозга на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.
Приглашенный на передачу директор Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих заявил, что беременность не может быть причиной онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что часть женщин, которые наблюдались в клинике, получали химиотерапию во время беременности и смогли родить детей.
Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани заявила, что ЭКО не провоцирует рак головного мозга, если опухоли не было до этого.
Однако врач отметила, что "беременность может провоцировать рост опухоли".
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.
Кроме того, поступали сведения о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк находится в больнице, а ее представители не комментируют информацию.