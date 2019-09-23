Малышева рассказала, провоцирует ли ЭКО онкологию

Москва, 23 сен – РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в программе " Телеведущая Елена Малышева в программе " Жить здорово " подняла вопрос о связи ЭКО и рака мозга на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Приглашенный на передачу директор Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих заявил, что беременность не может быть причиной онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что часть женщин, которые наблюдались в клинике, получали химиотерапию во время беременности и смогли родить детей.

Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани заявила, что ЭКО не провоцирует рак головного мозга, если опухоли не было до этого.

Однако врач отметила, что "беременность может провоцировать рост опухоли".

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.