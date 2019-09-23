Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной после удара молнии

СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Эксперты признали одну из главных достопримечательностей Сочи - башню на горе Ахун - аварийной после удара молнии и закрытой для посещения туристами, Эксперты признали одну из главных достопримечательностей Сочи - башню на горе Ахун - аварийной после удара молнии и закрытой для посещения туристами, сообщает Сочинский национальный парк.

В начале лета в башню на горе Ахун попала молния. После этого здание было закрыто для посещения, и в нем начали работать эксперты. Они провели оценку состояния одного из самых популярных туристических объектов курорта.

"Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия "Башня на горе Большой Ахун" признан как "аварийный". На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень работ, необходимых для восстановления башни, станет известен после предоставления отчета ООО "Памятники Кубани", которые выполняют работы согласно задания Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации.

По данным Нацпарка, башня регулярно обследовалась, а в 2004 году проводился ее капитальный ремонт.