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РИА Новости

Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной после удара молнии

17:12 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи. Вид на гору Ахун
Города России. Сочи. Вид на гору Ахун
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Эксперты признали одну из главных достопримечательностей Сочи - башню на горе Ахун - аварийной после удара молнии и закрытой для посещения туристами, сообщает Сочинский национальный парк.
В начале лета в башню на горе Ахун попала молния. После этого здание было закрыто для посещения, и в нем начали работать эксперты. Они провели оценку состояния одного из самых популярных туристических объектов курорта.
"Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия "Башня на горе Большой Ахун" признан как "аварийный". На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перечень работ, необходимых для восстановления башни, станет известен после предоставления отчета ООО "Памятники Кубани", которые выполняют работы согласно задания Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации.
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По данным Нацпарка, башня регулярно обследовалась, а в 2004 году проводился ее капитальный ремонт.
Уточняется, что тридцатиметровая башня на самой высокой горе побережья Сочи Ахун высотой 663 метра была построена в 1936 году при проведении масштабной реконструкции курорта Сочи, по распоряжению Иосифа Сталина. Для строительства башни до вершины горы предварительно проложили 11 километровую дорогу. С башни открывается один из лучших видов на все районы курорта и даже Красную поляну.
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