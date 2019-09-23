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РИА Новости

Штормы и наводнения причиняют наибольший ущерб экономике, заявили ученые

17:09 23.09.2019 (обновлено: 17:20 23.09.2019)
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© AP Photo / Gonzalo GaudenziПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© AP Photo / Gonzalo Gaudenzi
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наибольший урон человечеству наносят штормы и наводнения, более частое появление которых связано с изменением климата, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
"Более 90% стихийных бедствий связаны с погодой. Основные природные бедствия - штормы и наводнения, которые причиняют наибольший вред экономикам государств. Волны жары и засухи приводят к гибели людей, увеличению числа лесных пожаров и потерям урожая", - говорится в сообщении.
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Как отмечают метеорологи, волны жары в период с 2015 по 2019 годы затронули все континенты и привели к новым мировым рекордам температуры. При этом научное исследование причин возникновения волн жары связывало их с изменением климата.
"Наибольшие экономические потери были связаны с тропическими циклонами. Сезон ураганов в Атлантике в 2017 году был одним из самых разрушительных, а ураган "Харви" принес 125 миллиардов долларов США убытков", - говорится в сообщении.
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Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года были отмечены и на территории РФ. Они привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься. На ликвидацию последствий паводка в Приангарье было выделено 18 миллиардов рублей.
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