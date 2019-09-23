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РИА Новости

Сбор информации о нуждающихся во "Фризиуме" не окончен, заявили в Минздраве

17:08 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минздрав собрал данные о потребности в противосудорожном препарате "Фризиум" во всех субъектах РФ через органы исполнительной власти, главных внештатных специалистов, а также представителей НКО и пациентских организаций, при этом сбор информации продолжается, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила на своей странице в Facebook, что Минздрав собирает неполную информацию о пациентах, которым необходим "Фризиум", и дети пока не могут получить препарат.
"Минздравом России была проведена работа по сбору потребности во всех субъектах Российской Федерации. Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, которые в свою очередь региональные власти получают от своих главных внештатных специалистов-неврологов, имеющих информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах", - говорится в сообщении.
Минздравом также были разосланы информационные письма в субъекты страны с разъяснениями о порядке сбора информации о пациентах, уточнили в пресс-службе. Участие в работе также принимали некоммерческие организации и представители пациентского сообщества, добавили в Минздраве.
Лекарства
13 сентября, 16:50РИА Новости
"Санофи" подаст заявление на регистрацию "Фризиума" в течение месяца
Сбор информации пока не закончен, подчеркнули в пресс-службе.
"На сегодняшний день указанный лекарственный препарат назначается по следующей схеме: региональный минздрав совместно с главным неврологом региона… сообщает о пациенте в медицинскую организацию, в которой проходит лечение или к которой прикреплен пациент. После этого в медицинской организации проводится врачебная комиссия, которая и принимает решение о назначении незарегистрированного лекарственного препарата. Затем через Минздрав России заявка на приобретение лекарственного препарата направляется в Минпромторг", - пояснили в пресс-службе.
Все дети, нуждающиеся в незарегистрированных лекарствах, будут полностью обеспечены ими, уточнили в министерстве.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее сообщила, что процедура регистрации "Фризиума" пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований. Международная фармацевтическая компания Sanofi, которая производит препарат, в течение месяца подаст заявление на регистрацию в России.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
4 сентября, 04:51РИА Новости
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать "Фризиум"
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Министерство здравоохранения РФМинистерство промышленности и торговли РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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