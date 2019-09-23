Глава Ленобласти утвердил план Года Победителей в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен -РИА Новости. Власти Ленинградской области определили план мероприятий, посвященных отмечаемому в следующем году 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

План проведения Года Победителей в Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко обсудил на видеоконференции с главами муниципальных районов.

Губернатор распорядился отремонтировать воинские мемориальные комплексы, а также обновить экспозиции школьных музеев и провести "Эстафету Победителей", а также поручил организовать шефский присмотр за воинскими памятниками.

"Мы должны привлечь всех – и бизнес, и волонтеров, и ветеранские организации, и патриотические организации – все должны участвовать в подготовке братских захоронений и мемориальных комплексов к празднованию – потому что именно состояние памятников – лицо праздника, а не концерт и возложение цветов", – сказал Дрозденко.

Он отметил, что также в плане властей региона значится организация конкурса школьных музеев с предварительным обновлением экспозиции и материально-технической базы учреждений.

"В мае 2020 года будет организована "Эстафета Победителей" – пробег памяти с участием военной ретро и современной техники, представителей городов воинской славы по памятным местам боев и Дороге жизни. Эстафета завершится у мемориального комплекса "Разорванное кольцо", где состоится гала-концерт", - подчеркнул глава региона.