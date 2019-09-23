Портреты Ленина работы Энди Уорхола выставят на аукцион в Лондоне

"Будут представлены девять работ на бумаге и на холсте из архивов галереи Klüser. Именно Бернд Клюзер, издатель и галерист Уорхола, вдохновил его на эксперименты с разными техниками в работе с портретом", — говорится в пресс-релизе.

Весной 1986 года он показал Уорхолу фотографию Ленина, на которой тот изображен уверенным, полным сил молодым человеком, а книги перед ним указывают на то, что он интеллектуал и политический теоретик. Серия работ "Ленин" Энди Уорхола стала одной из последних для художника.