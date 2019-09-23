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РИА Новости
Культура

Портреты Ленина работы Энди Уорхола выставят на аукцион в Лондоне

21:31 23.09.2019
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© Энди Уорхолл, 1986Фрагмент картины "Ленин" (1986) Энди Уорхолла
Фрагмент картины Ленин (1986) Энди Уорхолла
© Энди Уорхолл, 1986
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Выставка-продажа "Ленин Энди Уорхола" пройдет в Лондоне с 26 сентября по четвертое октября, сообщили в пресс-службе галереи аукционного дома Phillips.
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома PhillipsЛенин, 1986, акрил и шелкография на холсте, Энди Уорхол
Ленин, 1986, акрил и шелкография на холсте, Энди Уорхол
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Ленин, 1986, акрил и шелкография на холсте, Энди Уорхол
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома Phillips
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома PhillipsЛенин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография
Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография
2 из 3
Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома Phillips
© Фото предоставлено пресс-службой галереи аукционного дома Phillips

Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография

Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография
3 из 3

Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография

© Фото предоставлено пресс-службой галереи аукционного дома Phillips
1 из 3
Ленин, 1986, акрил и шелкография на холсте, Энди Уорхол
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома Phillips
2 из 3
Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография
© Предоставлено пресс-службой галереи Аукционного дома Phillips
3 из 3

Ленин, 1986-87, Энди Уорхол, шелкография

© Фото предоставлено пресс-службой галереи аукционного дома Phillips

"Будут представлены девять работ на бумаге и на холсте из архивов галереи Klüser. Именно Бернд Клюзер, издатель и галерист Уорхола, вдохновил его на эксперименты с разными техниками в работе с портретом", — говорится в пресс-релизе.

Весной 1986 года он показал Уорхолу фотографию Ленина, на которой тот изображен уверенным, полным сил молодым человеком, а книги перед ним указывают на то, что он интеллектуал и политический теоретик. Серия работ "Ленин" Энди Уорхола стала одной из последних для художника.
© Фото предоставлено пресс-службой галереи аукционного дома PhillipsЭнди Уорхол перед работами "Ленин" на своей Фабрике, февраль, 1987
Энди Уорхол перед работами Ленин на своей Фабрике, февраль, 1987
© Фото предоставлено пресс-службой галереи аукционного дома Phillips
Энди Уорхол перед работами "Ленин" на своей Фабрике, февраль, 1987

"К тому моменту мы уже два года обсуждали совместный проект в новом направлении. Вместо воспроизведения стереотипных образов ежедневной Америки, столкнуть Уорхола с образом, который идет вразрез с его обычными темами. Фотография Ленина казалась идеальной для этой цели", — цитируются слова Клюзера в пресс-релизе галереи.

Начав использовать в конце ХХ века шелкографию, художник навсегда изменил искусство создания тиражных работ.
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