СМИ: в Таиланде два человека погибли в ДТП, разорвавшем автомобиль пополам

БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Два человека погибли на кольцевой автотрассе Бангкока в ДТП, в результате которого их автомобиль был разорван пополам, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger.
Внедорожник Ford Everest (SUV на базе пикапа Ford Ranger) пытался обогнать другой автомобиль по полосе разгона скоростной трассы и на полной скорости врезался в остановившуюся у ограждения дороги малолитражку Mitsubishi Mirage. В результате столкновения легковой автомобиль был разорван пополам по поперечной оси, сообщает портал.
Спасатели и полицейские, прибывшие на место, нашли тела двух человек, находившихся в легковом автомобиле, на придорожном газоне в нескольких метрах от места аварии. Ко времени прибытия спасателей оба были уже мертвы. Полиции пока неизвестно, были ли погибшие в момент аварии внутри своего автомобиля, или вышли из него. Свидетели происшествия видели, как автомобиль снизил скорость и остановился, а через несколько секунд произошло столкновение, говорится в сообщении.
Также, свидетели рассказали полиции, что водитель внедорожника, не пострадавший в аварии, выскочил из своей машины, перепрыгнул через заграждение трассы и скрылся. Полиция разыскивает владельца внедорожника по регистрационным учетам, сообщает портал.