СМИ: в Таиланде два человека погибли в ДТП, разорвавшем автомобиль пополам

Внедорожник Ford Everest (SUV на базе пикапа Ford Ranger) пытался обогнать другой автомобиль по полосе разгона скоростной трассы и на полной скорости врезался в остановившуюся у ограждения дороги малолитражку Mitsubishi Mirage. В результате столкновения легковой автомобиль был разорван пополам по поперечной оси, сообщает портал.

Спасатели и полицейские, прибывшие на место, нашли тела двух человек, находившихся в легковом автомобиле, на придорожном газоне в нескольких метрах от места аварии. Ко времени прибытия спасателей оба были уже мертвы. Полиции пока неизвестно, были ли погибшие в момент аварии внутри своего автомобиля, или вышли из него. Свидетели происшествия видели, как автомобиль снизил скорость и остановился, а через несколько секунд произошло столкновение, говорится в сообщении.