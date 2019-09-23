СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 27 декабря", - сказала она. Миняйло и Раджабова просят оставить в СИЗО, Жукова – под домашним арестом.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

По различным делам после акций протеста проходили около 20 человек, однако позже СК РФ закрыл уголовные дела в отношении четырех из них. Кроме того, режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста и перешел в статус свидетелея, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.

Некоторые дела уже увенчались приговором. Так, Евгений Коваленко, бросивший в полицейских мусорку, получил 3,5 года, Кирилл Жуков, попытавшийся поднять забрало шлема росгвардейца, - три года, Иван Подкопаев, распыливший перцовый баллончик, - три года, Данила Беглец - два.