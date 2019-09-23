Российское посольство прокомментировало банкротство Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне выразило сожаление в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.

Ранее фирма объявила о принудительной ликвидации и возвращении на родину своих британских клиентов.

В российском представительстве в связи с этим вспомнили строки из поэмы Самуила Маршака "Мистер Твистер", написанной в 1932-1933 годах.

"Жаль слышать о крахе Thomas Cook, которая стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку аж в 1933 году", — отмечает посольство в Twitter.

Также в сообщении приводится отрывок из поэмы:

"Есть

За границей

Контора

Кука.

Если

Вас

Одолеет

Скука

И вы захотите

Увидеть мир —

Остров Таити,

Париж и Памир, —

Кук

Для вас

В одну минуту

На корабле

Приготовит каюту

Или прикажет

Подать самолет,

Или верблюда

За вами

Пришлет,

Даст вам

Комнату

В лучшем отеле,

Теплую ванну

И завтрак в постели.

Горы и недра,

Север и юг,

Пальмы и кедры

Покажет вам Кук".