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РИА Новости
Туризм

Российское посольство прокомментировало банкротство Thomas Cook

16:50 23.09.2019 (обновлено: 17:00 23.09.2019)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachЛоготип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне выразило сожаление в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
Ранее фирма объявила о принудительной ликвидации и возвращении на родину своих британских клиентов.
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В российском представительстве в связи с этим вспомнили строки из поэмы Самуила Маршака "Мистер Твистер", написанной в 1932-1933 годах.
"Жаль слышать о крахе Thomas Cook, которая стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку аж в 1933 году", — отмечает посольство в Twitter.
Также в сообщении приводится отрывок из поэмы:
"Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир —
Остров Таити,
Париж и Памир, —
Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлет,
Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Теплую ванну
И завтрак в постели.
Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук".
Компания была основана британским предпринимателем Томасом Куком в 1841 году и стала первой в мире турфирмой в современном понимании.
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ТуризмСамуил МаршакВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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