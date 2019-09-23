Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве вопросы двусторонней повестки дня, а также положение в зоне Персидского залива, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, встреча Богданова с послом Катара в России Фахадом Аль-Аттыйей прошла 23 сентября.

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарской повестки дня, а также складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в зоне Персидского залива", - отметили в ведомстве.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.