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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

16:46 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве вопросы двусторонней повестки дня, а также положение в зоне Персидского залива, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Богданова с послом Катара в России Фахадом Аль-Аттыйей прошла 23 сентября.
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"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарской повестки дня, а также складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в зоне Персидского залива", - отметили в ведомстве.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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Фахад Мухаммед аль-АттыйяМихаил БогдановМИД РФКатарВ мире
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