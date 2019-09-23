Россия официально объявит на ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года

ООН, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия официально объявит на Генассамблее ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату, заявил журналистам на полях ГА ООН спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Я только констатирую факт (присоединения), а потом уже на других двусторонних встречах будем дискутировать, заявлять о своих амбициях, об организации экономики и эффективности", - сказал Эдельгериев.

"Символично то, что ратификация Россией Парижского соглашения по климату приурочена к открывшемуся в ООН саммиту по вопросам климата. Были большие и серьезные внутренние процедуры прохождения. Мы, безусловно, хотели на саммите озвучить это и мы это сделали. Сегодня (председатель правительства РФ) Дмитрий Анатольевич (Медведев) озвучил, что соответствующее постановление им подписано", - добавил спецпредставитель.

Эдельгериев подчеркнул, что "Россия в очередной раз доказала всему мировому сообществу, что Российская Федерация - это государство ответственное, последовательное и взятые на себя обязательства она выполняет и она прогнозируема". "Президент России заявлял, что мы будем участниками Парижского соглашения, так мы и поступили", - добавил он.

"Что касается дальнейших действий, то нам предстоит очень большая работа внутри государства. Нам предстоит принять основной закон о регулировании парниковых газов. После принятия этого закона мы будем видеть, с чем нам придется дальше жить. Это как раз тот закон, по поводу которого еще предстоит ломать комья и нужно очень серьезно работать специалистам - и академическому сообществу, и бизнес-сообществу", - сказал Эдельгериев.

По его словам, работа над законом "не должна выйти за рамки 2020 года". "Я считаю, что если будут сложности, то нам придется сроки немножко продлить, поскольку документ очень серьезный и наспех принимать его нельзя. Мы должны все взвесить, просчитать, просчитать отдельные сектора экономики и только после этого мы должны серьезно походить к вопросам регулирования", - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.