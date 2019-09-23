Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T16:41Z
https://ria.ru/20190923/1559011561.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155277/16/1552771697_0:258:3184:2048_1036x0_80_0_0_313a97a4501b24450bb50eab9677888e.jpg
РИА Новости

Депутаты от КРПФ предложили повысить вычет по НДФЛ на обучение детей

16:41 23.09.2019
464
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о постепенном увеличении максимального размера социального налогового вычета гражданам по налогу на доходы физических лиц в связи с обучением собственных детей до 100 тысяч рублей в год с нынешних 50 тысяч, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас родители имеют право на получение такого налогового вычета в пределах 50 тысяч рублей в год. Законопроектом предлагается предельный размер вычета с 1 января 2021 года увеличить до 80 тысяч рублей, а с 1 января 2022 года - до 100 тысяч. При этом предельное значение ограничения совокупной суммы социальных налоговых вычетов (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящее лечение) документом повышается до 150 тысяч рублей за налоговый период со 120 тысяч.
Здание Государственной Думы в Москве
13 сентября, 18:59РИА Новости
Комитет Госдумы поддержал проект, позволяющий платить НДФЛ авансом
"Количество бюджетных мест в ВУЗах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в два-пять раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета", - отмечают разработчики.
Они также обращают внимание, что стоимость обучения в разных регионах различная. Например, в Хакасском техническом институте она в среднем составляет 77 тысяч рублей в год, Астраханском государственном университете - 82 тысячи рублей, Алтайском государственном институте культуры – 91 тысячу, в Томском государственном педагогическом университете - 125 тысяч, Уральском государственном юридическом университете - 130 тысяч, Иркутском государственном университете - 148 тысяч рублей в год.
Здание Государственной Думы РФ
12:21РИА Недвижимость
Проект о льготах по НДФЛ для пострадавших от ЧС готов ко II чтению в ГД
В то же время в крупнейших престижных ВУЗах Москвы средняя стоимость обучения в 2016-2017 года находилась в пределах от 233 тысяч рублей (МГТУ им. Н.Э. Баумана) до 340 тысяч (МГИМО), напоминают авторы законопроекта. При этом многие ВУЗы ежегодно увеличивают размер суммы оплаты за обучение на величину годовой инфляции, отмечают они.
Правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку его реализация "приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, которые в финансово-экономическом обосновании предложено компенсировать за счет дотаций из федерального бюджета". Кабмин напоминает, что дотации из федерального бюджета предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а не для компенсации выпадающих доходов.
Игровые автоматы в казино Оракул, расположенном в игорной зоне Азов-Сити на границе Краснодарского края и Ростовской области
19 сентября, 14:07РИА Новости
Госдума изменила порядок обложения НДФЛ выигрышей в казино
400002
Обсудить 0
Госдума РФПравительство РФГеннадий ЗюгановРоссияЭкономика
Рекомендуем
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
МГУ и Университет Хоккайдо открыли совместный центр в Москве
РИА
Новости
Зрители в зрительном зале
В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
На Кубани откроются более 150 инновационных центров для обучения школьников
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Лента
новостей
Дом правительства РФ
Правительство утвердило ежегодное проведение форума "Национальное развитие"
На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Пакистан заявил о возможности импорта российского СПГ
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Лекарственные препараты
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
Жаров одобрил идею штрафов для Google и Facebook за вмешательство в дела РФ
Стенд телеканала RT
Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самаре студент умер на лекции, сообщили СМИ
Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
Лента новостейМолния