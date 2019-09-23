Депутаты от КРПФ предложили повысить вычет по НДФЛ на обучение детей

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о постепенном увеличении максимального размера социального налогового вычета гражданам по налогу на доходы физических лиц в связи с обучением собственных детей до 100 тысяч рублей в год с нынешних 50 тысяч, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас родители имеют право на получение такого налогового вычета в пределах 50 тысяч рублей в год. Законопроектом предлагается предельный размер вычета с 1 января 2021 года увеличить до 80 тысяч рублей, а с 1 января 2022 года - до 100 тысяч. При этом предельное значение ограничения совокупной суммы социальных налоговых вычетов (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящее лечение) документом повышается до 150 тысяч рублей за налоговый период со 120 тысяч.

"Количество бюджетных мест в ВУЗах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в два-пять раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета", - отмечают разработчики.

Они также обращают внимание, что стоимость обучения в разных регионах различная. Например, в Хакасском техническом институте она в среднем составляет 77 тысяч рублей в год, Астраханском государственном университете - 82 тысячи рублей, Алтайском государственном институте культуры – 91 тысячу, в Томском государственном педагогическом университете - 125 тысяч, Уральском государственном юридическом университете - 130 тысяч, Иркутском государственном университете - 148 тысяч рублей в год.

В то же время в крупнейших престижных ВУЗах Москвы средняя стоимость обучения в 2016-2017 года находилась в пределах от 233 тысяч рублей (МГТУ им. Н.Э. Баумана) до 340 тысяч (МГИМО), напоминают авторы законопроекта. При этом многие ВУЗы ежегодно увеличивают размер суммы оплаты за обучение на величину годовой инфляции, отмечают они.