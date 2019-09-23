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РИА Новости

В Роскомнадзоре рассказали о сложностях налаживания диалога с Facebook

16:37 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРуководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Роскомнадзор нормально работает с компанией Google, но не может наладить сотрудничество с социальной сетью Facebook, сообщил РИА Новости руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
Он пояснил, что у Роскомнадзора отношения с транснациональными компаниями складываются по-разному.
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"С Google у нас нормальный диалог, они нас слышат и слушают. Недавно очередной штраф наш оплатили. С Facebook все сложнее. К сожалению, коллеги занимают ангажированную и не экономическую, а политическую позицию зачастую. Facebook нас, к сожалению, расстраивает. Это, безусловно, сказывается и на отношении к ним", - пояснил Жаров.
Он добавил, что среди последних проблем с социальной сетью была блокировка аккаунта Мосгоризбиркома "по не понятно чьему обращению".
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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