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РИА Новости

Эксперты назвали идею оценивать экономику "индексом самогона" несерьезной

16:37 23.09.2019 (обновлено: 17:38 23.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты назвали индикатор производства и потребления самогона как показателя экономической ситуации в стране, предложенный экспертами Финансового университета при правительстве РФ, несерьезным и ненадежным.
Ранее "Российская газета" сообщила, что эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране. Так называемый индекс самогона позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.
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"Сама природа этого явления внутренне противоречива, поэтому идея использовать его в качестве индикатора, характеризующего материальное положение трудящихся без дополнительных оговорок, выглядит крайне сомнительной", - сказал руководитель Центра социально-экономических исследований РАНХиГС Олег Чернозуб.
По его словам, из исторического поведения наших домохозяйств известно, что производство самогона увеличивается в ситуации снижения платежеспособности населения, когда так называемый самогон выступает суррогатом фабрично произведенных спиртных напитков. "С другой стороны, современная тенденция экономически развитых стран показывает, что произведенные дома для домашнего потребления спиртные напитки, хлеб, некоторые виды сыров, пива являются как раз индикатором не снижения, а роста благосостояния трудящихся. То есть трудящиеся начинают сами для себя производить не потому, что им не на что купить, а потому что у них есть время, желание, образование, культурный уровень делать что-то такое, что более полно отвечает их специфическим интересам и запросам", - добавил Чернозуб.
"Соответственно, если уважаемые коллеги имеют внутри своей модели какой-то инструмент, который позволяет различать фракцию изготовления самогонов, мотивированную ухудшением благосостояния, а фракции увеличения производства и потребления самогона, мотивированные увеличением благосостояния, тогда первую фракцию можно рассматривать как индикатор. Если такого механизма у них там внутри нет, то исходя из внутренней противоречивости самого явления производства домашних спиртных напитков, надежным индикатором я бы не назвал", - пояснил он.
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По мнению Чернозуба, такого механизма разграничения у экспертов Финансового университета при правительстве РФ нет и, соответственно, поэтому механически использовать этот индикатор нельзя.
В свою очередь директор "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что этот индикатор несерьезен. "Он не спрогнозирует, он ничего не даст, он такой же показатель, как множество других социальных показателей, начиная от социальных болезней, алкоголизма, сердечных болезней - масса таких показателей. И самый ходовой - снижение покупательской способности просто, индекс потребительских настроений, сокращение потребления. Этого достаточно для прогнозирования", - рассказал он.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Левада-центрРоссияЭкономика
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