Книги Линор Горалик и Павла Пепперштейна вошли в лонг-лист премии "НОС"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Книги 16 авторов, в том числе, Линор Горалик, Павла Пепперштейна и Алексея Сальникова, вошли в длинный список литературной премии "НОС", победителя назовут в начале 2020 года, сообщает пресс-служба награды.

Как уточнили в пресс-службе, лонг-лист сформировался на основе 303 заявок, поступивших на конкурс. В него вошли книги: "Восстание" Николая Кононова, "Поднебесный экспресс" Кирилла Кобрина, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Вторжение. Краткая история русских хакеров" Даниила Туровского, "Тайна нашего времени" Павла Пепперштейна, "Опосредованно" Алексея Сальникова и другие.

"Следующим этапом премии "НОС" станет формирование шорт-листа в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры 31 октября 2019 года. Третий этап – финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя – состоится в Москве в начале 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Лауреат премии "НОС" получает денежное вознаграждение в 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей. Приз читательских симпатий составляет 200 тысяч рублей.