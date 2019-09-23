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РИА Новости
Культура

Книги Линор Горалик и Павла Пепперштейна вошли в лонг-лист премии "НОС"

18:37 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр УткинАнтикварные издания на стеллажах "Дома антикварной книги в Никитском"
Антикварные издания на стеллажах Дома антикварной книги в Никитском
© РИА Новости / Александр Уткин
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Книги 16 авторов, в том числе, Линор Горалик, Павла Пепперштейна и Алексея Сальникова, вошли в длинный список литературной премии "НОС", победителя назовут в начале 2020 года, сообщает пресс-служба награды.
Как уточнили в пресс-службе, лонг-лист сформировался на основе 303 заявок, поступивших на конкурс. В него вошли книги: "Восстание" Николая Кононова, "Поднебесный экспресс" Кирилла Кобрина, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Вторжение. Краткая история русских хакеров" Даниила Туровского, "Тайна нашего времени" Павла Пепперштейна, "Опосредованно" Алексея Сальникова и другие.
"Следующим этапом премии "НОС" станет формирование шорт-листа в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры 31 октября 2019 года. Третий этап – финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя – состоится в Москве в начале 2020 года", - добавили в пресс-службе.
Лауреат премии "НОС" получает денежное вознаграждение в 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей. Приз читательских симпатий составляет 200 тысяч рублей.
Ежегодная литературная премия "НОС" была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова. Она присуждается современным авторам за прозаические произведения, написанные на русском языке. Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии.
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