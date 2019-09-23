Акимов поручил Минтрансу пересмотреть и уточнить проект "Морские порты"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу РФ проанализировать и при необходимости внести уточнения в федеральный проект "Морские порты", следует из сообщения кабмина по итогам заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"С момента первого составления федерального проекта прошло полтора года, конъюнктура рынка за это время изменилась. Возможно, потребуется редизайн проекта, коррекция его мероприятий. Объекты в стадии реализации, безусловно, не трогаем. Новые объекты – смотрим, насколько соответствуют задачам национального проекта и реалиям жизни", - цитируются в сообщении слова Акимова. Срок исполнения поручений - две недели.

Кабмин со ссылкой на замглавы Росморречфлота Захария Джиоева отмечает, что, вероятнее всего, потребуется уточнение компоновки и этапности проекта "Сухогрузный район порта Тамань" из-за того, что угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в этот проект. Планировалось, что мощность порта поэтапно будет увеличена до 62 миллионов тонн, что должно обеспечить 17,4% общего прироста портовых мощностей России.

Федеральный проект "Морские порты" включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство 9 ледоколов и 1 аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов. По итогам реализации федерального проекта в 2024 году производственные мощности морских портов России должны достигнуть 1,3 миллиарда тонн (прирост – не менее 336 миллионов тонн).