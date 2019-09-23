Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T16:23Z
https://ria.ru/20190923/1559010893.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155837/84/1558378429_0:129:2762:1682_1036x0_80_0_0_c9c418f6bc2bc888de2292623c1da987.jpg
РИА Новости

Акимов поручил Минтрансу пересмотреть и уточнить проект "Морские порты"

16:23 23.09.2019
236
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу РФ проанализировать и при необходимости внести уточнения в федеральный проект "Морские порты", следует из сообщения кабмина по итогам заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
"С момента первого составления федерального проекта прошло полтора года, конъюнктура рынка за это время изменилась. Возможно, потребуется редизайн проекта, коррекция его мероприятий. Объекты в стадии реализации, безусловно, не трогаем. Новые объекты – смотрим, насколько соответствуют задачам национального проекта и реалиям жизни", - цитируются в сообщении слова Акимова. Срок исполнения поручений - две недели.
Кабмин со ссылкой на замглавы Росморречфлота Захария Джиоева отмечает, что, вероятнее всего, потребуется уточнение компоновки и этапности проекта "Сухогрузный район порта Тамань" из-за того, что угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в этот проект. Планировалось, что мощность порта поэтапно будет увеличена до 62 миллионов тонн, что должно обеспечить 17,4% общего прироста портовых мощностей России.
Федеральный проект "Морские порты" включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство 9 ледоколов и 1 аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов. По итогам реализации федерального проекта в 2024 году производственные мощности морских портов России должны достигнуть 1,3 миллиарда тонн (прирост – не менее 336 миллионов тонн).
Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области
18 сентября, 06:15РИА Новости
РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
В частности должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.
400000
Обсудить 0
Максим АкимовМинистерство транспорта РФРосморречфлотРоссияЭкономика
Рекомендуем
Денис Солодовников
Медведев освободил Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки
РИА
Новости
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов
Здание Международного суда ООН в Гааге
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
Лекарственные препараты
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Лента
новостей
Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии
Александр Друзь
Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин: у россиян нет проблем с просмотром телеканалов второго мультиплекса
Заводские трубы
Эксперт: России не надо сразу снижать выбросы по Парижскому соглашению
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
В Роскомнадзоре рассказали о сложностях налаживания диалога с Facebook
Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"
Американский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ
Отражение мечети на здании в центре Джидды
Муфтий: планируем построить мечеть в каждом городе - миллионнике России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
Лента новостейМолния