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РИА Новости

Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа

16:25 23.09.2019 (обновлено: 17:58 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ГААГА (Нидерланды), 23 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Гаагский арбитражный трибунал допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к России, заявил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы.
Первой ошибкой он назвал, как ранее и в комментарии РИА Новости, неверное толкование арбитрами статьи 45 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).
Вторая заключается в том, что иностранные инвестиции, о которых шла речь в иске, по сути, таковыми не являлись. На деле речь идет о российских деньгах, которые пропускались через три подставные компании-пустышки, контролируемые олигархами, с целью ухода от налогов.

"Договор к Энергетической хартии не применим к таким случаям. Он создавался для защиты настоящих иностранных инвестиций по линии добропорядочных иностранных инвесторов. Юкосовские олигархи таковыми не являются. Люди с нечистыми руками, люди, совершившие экономические преступления, не имеют права искать правосудия ни в российских, ни в зарубежных судах", — пояснил юрист.

Третьей ошибкой трибунала Кондаков назвал тот факт, что "арбитры не сочли нужным обратиться к российским налоговым органам, как это предписывает ДЭХ, и стали рассматривать налоговый спор сами, нарушив собственный мандат".
Вывеска на здании компании ЮКОС
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"Четвертая ошибка — это методология расчета якобы понесенных ЮКОСом убытков. Трибунал применил неожиданную и никогда раньше не используемую методику расчета, о которой не предупредил ни нас, ни адвокатов ЮКОСа. Это был большой сюрприз, что-то очень странное, в результате чего убытки были посчитаны с массой методологических изъянов", — добавил Кондаков.
Наконец, пятой ошибкой стало привлечение к подготовке решений трибунала помощника арбитров, который фактически лично написал большую часть вынесенного решения.

"Он не имел права этого делать. Соответствующие решения должны были быть подготовлены самими арбитрами. Они этого не сделали, серьезно нарушив свой мандат и злоупотребив доверием сторон. Это серьезное нарушение со стороны арбитров. Уже только на одном этом основании их решения должны быть отменены", — резюмировал Кондаков.

Заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС об отмене решения Окружного суда Гааги, отказавшего в выплате им Россией 50 миллиардов долларов, начался в понедельник в Апелляционном суде Гааги. Слушания пройдут 23, 24 и 30 сентября.
Офис нефтяной компании Юкос в Москве
01:32РИА Новости
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
284104115
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