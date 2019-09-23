Муфтий: планируем построить мечеть в каждом городе - миллионнике России

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ собирается построить соборные мечети в каждом из городов-миллионников России, а также во всех городах-столицах субъектов РФ, заявил в понедельник на VII отчетно-выборном съезде ДУМ председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Духовное управление мусульман РФ объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ.

"В ближайшие пять–десять лет мы должны быть нацелены на дальнейшее укрепление структуры Духовного управления, на распространение своей деятельности в 70 субъектах Российской Федерации, на развитие проектов мусульманской инфраструктуры. На более длительные временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России, а также в городах-столицах субъектов РФ", - сказал Гайнутдин.