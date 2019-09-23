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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий: планируем построить мечеть в каждом городе - миллионнике России

16:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтражение мечети на здании в центре Джидды
Отражение мечети на здании в центре Джидды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ собирается построить соборные мечети в каждом из городов-миллионников России, а также во всех городах-столицах субъектов РФ, заявил в понедельник на VII отчетно-выборном съезде ДУМ председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Духовное управление мусульман РФ объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ.
"В ближайшие пять–десять лет мы должны быть нацелены на дальнейшее укрепление структуры Духовного управления, на распространение своей деятельности в 70 субъектах Российской Федерации, на развитие проектов мусульманской инфраструктуры. На более длительные временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России, а также в городах-столицах субъектов РФ", - сказал Гайнутдин.
Участники съезда, который прошел в понедельник в Московской соборной мечети, также призвали региональные и местные органы власти "разрешить вопрос со строительством Соборной мечети в Екатеринбурге" и "найти правовой выход из ситуации, связанной с судебным решением о сносе практически достроенного здания Соборной мечети в Калининграде". Кроме того, делегаты ДУМ РФ призвали министерство культуры РФ "принять срочные меры по реставрации Ханской мечети и двух текие (мавзолеев - ред.) чингизидов в городе Касимове, а также других архитектурных памятников, имеющих историческое и духовное значение".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМинистерство культуры РФРавиль ГайнутдинЕкатеринбургРоссияКалининградрелигияОбщество
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