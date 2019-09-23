Волин: у россиян нет проблем с просмотром телеканалов второго мультиплекса

СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Жители России не испытывают проблем с просмотром телевизионных каналов второго мультиплекса (СТС, ТВ-3, Рен-ТВ и других) после перехода на цифровое вещание, сообщил РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Минкомсвязи начало подготовку законопроекта, призванного обеспечить возможность просмотра каналов второго мультиплекса эфирного цифрового наземного телевещания (СТС, ТВ-3, Рен-ТВ и т.д.) жителями малочисленных населённых пунктов. При этом, по словам Волина, проблем с доступностью каналов нет.

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"(Доступ) абсолютно свободен, во всех населенных пунктах присутствуют каналы второго мультиплекс. У нас нет у жителей проблем с получением каналов второго мультиплекса", - заявил Волин.

Он добавил, что законопроект находится на стадии разработки.