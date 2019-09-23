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РИА Новости

В Ираке девять человек приговорили к казни за теракт в минюсте в 2013 году

16:17 23.09.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 23 сен - РИА Новости. Иракский суд приговорил в понедельник к смертной казни девятерых обвиняемых в причастности к теракту в министерстве юстиции страны в 2013 году, сообщается в заявлении Верховного судебного совета Ирака.
"Уголовный суд района Аль-Карх в Багдаде приговорил к смертной казни девятерых террористов, осужденных за причастность к теракту в министерстве юстиции в 2013 году, из-за которого около 100 человек погибли или были ранены. Террористы в ходе допросов признались, что преступление было спланировано таким образом, чтобы было как можно больше жертв и был нанесен ущерб госинститутам в соответствии с террористическими планами по расшатыванию стабильности и безопасности в стране", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Отмечается, что осужденные будут казнены через повешение.
В марте 2013 года несколько взрывов прогремели в Багдаде, после чего в министерство юстиции ворвались шестеро боевиков, переодетых в форму полиции. Охрана начала эвакуацию людей из здания, где в момент нападения находились более тысячи человек. Через час силы безопасности приступили к штурму здания, в котором укрылись нападавшие. Некоторые из боевиков привели в действие надетые на них взрывные устройства, другие были убиты.
У здания суда, где пройдет судебный процесс по делу Джохара Царнаева, подозреваемого в совершении бостонского теракта весной 2013 года
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