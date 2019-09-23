В Ираке девять человек приговорили к казни за теракт в минюсте в 2013 году

БАГДАД, 23 сен - РИА Новости. Иракский суд приговорил в понедельник к смертной казни девятерых обвиняемых в причастности к теракту в министерстве юстиции страны в 2013 году, сообщается в заявлении Верховного судебного совета Ирака.

"Уголовный суд района Аль-Карх в Багдаде приговорил к смертной казни девятерых террористов, осужденных за причастность к теракту в министерстве юстиции в 2013 году, из-за которого около 100 человек погибли или были ранены. Террористы в ходе допросов признались, что преступление было спланировано таким образом, чтобы было как можно больше жертв и был нанесен ущерб госинститутам в соответствии с террористическими планами по расшатыванию стабильности и безопасности в стране", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Отмечается, что осужденные будут казнены через повешение.