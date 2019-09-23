В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости. МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".

"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", — подчеркнули в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".