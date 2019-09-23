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РИА Новости

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

16:15 23.09.2019 (обновлено: 18:45 23.09.2019)
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© РИА Новости / Давид ТрахтенбергЖители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости. МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".
"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", — подчеркнули в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
При этом руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии СССР не может быть речи. Кроме того, Минобороны опубликовало архивные документы, согласно которым местные жители помогали Красной армии освободить Эстонию в 1944 году.
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Таллин без нацизма: история освобождения Эстонии от оккупации
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МИД РФМИД ЭстонииЭстонияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Эстония была в составе СССР, а до СССР в составе Российской Империи. Стало быть эстонцы современности это предатели своей родины и памяти предков. Советские войска, по разумению современных эстонских ,,передельщиков'', или беспредельщиков, что должны были обойти Эстонию стороной, не побеспокоив дивизии вермахта? Или эстонцы хотели кормить эту ораву немцев до сих пор? Бред сумасбродов от властных мальчиков. Им что сказал дядя Сэм озвучить, то они и ,,поют''. Со здравым смыслом у эстонской ,,элиты'' совсем беда......
23 сентября, 16:41
KKlenowiy.klen
172000014
Эстонцы не понимают, что свою территорию нельзя оккупировать. Ее можно только освободить.
23 сентября, 16:29
Владимир Ф. Быченков
156000013
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