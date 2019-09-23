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РИА Новости

Эксперт рассказал о пользе искусственного мяса

16:13 23.09.2019
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CC0 / u_rt5bpvly / Стейк из баранины
Стейк из баранины
CC0 / u_rt5bpvly /
Стейк из баранины . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственное мясо может быть полезнее обычного, так как его производство возможно без антибиотиков и гормонов роста, кроме того, для его получения не требуется убивать животных, поэтому его смогут есть вегетарианцы, заявил первый замдиректора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени Ломоносова Дмитрий Еделев.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году.
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"Производство этого мяса возможно без антибиотиков, не нужны гормоны роста, это мясо может избежать различных заболеваний", - рассказал Еделев РИА Новости.
Он уточнил, что по составу искусственное мясо не отличается от обычного.
По словам эксперта, подобный проект реализуется в Голландии, там уже 6 лет назад были созданы первые котлеты из искусственного мяса. Кроме того, такой продукт соглашаются употреблять и вегетарианцы, так как при получении мяса ни одно животное не убивают, отметил Еделев. Он подчеркнул, что вегетарианские фонды финансируют проект по производству искусственного мяса в Голландии.
"По вкусу те, кто пробовал, говорят, что мясо немного суховато, потому что в мясе нет жировых клеток, оно получается постным. Как только научатся выращивать еще и жировые клетки, оно будет нормальным, сочным", - добавил эксперт.
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