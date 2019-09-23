Эксперт рассказал о пользе искусственного мяса

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственное мясо может быть полезнее обычного, так как его производство возможно без антибиотиков и гормонов роста, кроме того, для его получения не требуется убивать животных, поэтому его смогут есть вегетарианцы, заявил первый замдиректора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени Ломоносова Дмитрий Еделев.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году.

"Производство этого мяса возможно без антибиотиков, не нужны гормоны роста, это мясо может избежать различных заболеваний", - рассказал Еделев РИА Новости.

Он уточнил, что по составу искусственное мясо не отличается от обычного.

По словам эксперта, подобный проект реализуется в Голландии, там уже 6 лет назад были созданы первые котлеты из искусственного мяса. Кроме того, такой продукт соглашаются употреблять и вегетарианцы, так как при получении мяса ни одно животное не убивают, отметил Еделев. Он подчеркнул, что вегетарианские фонды финансируют проект по производству искусственного мяса в Голландии.