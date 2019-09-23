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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО создадут региональный центр по выплате пенсий и обработке информации

16:07 23.09.2019
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© Фото : Yuri Kozyrev/NoorТроицкий храм в поселке Сабетта. Ямало-ненецкий автономный округ
Троицкий храм в поселке Сабетта. Ямало-ненецкий автономный округ
© Фото : Yuri Kozyrev/Noor
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Региональный центр по выплате пенсий и обработке информации будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил вопрос создания центра в ходе рабочей встречи с управляющим отделением Пенсионного фонда России по округу Таисой Колоколовой.
"В настоящее время выплата пенсий и различных денежных пособий осуществляется в подведомственных отделению ПФР территориальных органах, они же работают с обращениями граждан, собирают и обрабатывают информацию. Создание центра выплаты и обработки информации позволит более качественно выполнить эти задачи на региональном уровне, применить единую технологию обработки информации, обеспечить контроль над расходованием средств бюджета ПФР", - говорится в сообщении.
По словам Колоколовой, основной принцип, который заложен при переходе на новую структуру, - это четкое разделение функций между клиентскими службами в территориальных органах и центром.
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"На местах по-прежнему будут работать специалисты, к которым жители смогут обращаться по разным вопросам. Региональный центр заберет функции сбора и обработки информации, взаимодействия с кредитными организациями, организациями почтовой связи и иными организациями, обеспечит контроль над правильностью начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат", - приводятся в сообщении слова Колоколовой.
На Ямале в настоящее время 143 тысячи жителей получают пенсии, 21 тысяча - различные ежемесячные выплаты, 43 тысячи владеют сертификатом на материнский капитал. Ежегодно территориальные органы Пенсионного фонда по округу производят оплату компенсации льготного проезда пенсионерам. В среднем данную выплату получают около 12 тысяч человек в год, отмечает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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