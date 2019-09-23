В ЯНАО создадут региональный центр по выплате пенсий и обработке информации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Региональный центр по выплате пенсий и обработке информации будет создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил вопрос создания центра в ходе рабочей встречи с управляющим отделением Пенсионного фонда России по округу Таисой Колоколовой.

"В настоящее время выплата пенсий и различных денежных пособий осуществляется в подведомственных отделению ПФР территориальных органах, они же работают с обращениями граждан, собирают и обрабатывают информацию. Создание центра выплаты и обработки информации позволит более качественно выполнить эти задачи на региональном уровне, применить единую технологию обработки информации, обеспечить контроль над расходованием средств бюджета ПФР", - говорится в сообщении.

По словам Колоколовой, основной принцип, который заложен при переходе на новую структуру, - это четкое разделение функций между клиентскими службами в территориальных органах и центром.

"На местах по-прежнему будут работать специалисты, к которым жители смогут обращаться по разным вопросам. Региональный центр заберет функции сбора и обработки информации, взаимодействия с кредитными организациями, организациями почтовой связи и иными организациями, обеспечит контроль над правильностью начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат", - приводятся в сообщении слова Колоколовой.