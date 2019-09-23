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РИА Новости

Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов

16:07 23.09.2019 (обновлено: 16:23 23.09.2019)
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Санкции Европейского союза против России пока не принесли желаемого результата, ЕС должен вести диалог с РФ, но при этом не ослаблять давления на нее, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
"Санкции до сих пор не принесли желаемых результатов. Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту", - заявил Бабиш в интервью немецкому изданию Welt, добавив, что при этом инициатива должна исходить от европейцев.
Кроме того, премьер-министр отметил, что Россия имеет влияние на Ближнем Востоке, откуда беженцы приезжают в Европу. "Страны, которые обладают влиянием в регионе – США, Иран, Россия, не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев. Это меня очень беспокоит. Мы должны, наконец, активно действовать, и для этого мы должны вести диалог с Россией", - подчеркнул Бабиш.
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Бабиш также высказал предположение, что "Крым не будет возвращен Украине". "К сожалению, эта надежда, вероятно, нереальна. Но это не означает, что нам нужно ослабить давление на Россию", - заключил Бабиш.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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