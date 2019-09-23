WWF России приветствовал ратификацию Москвой Парижского соглашения

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России приветствует присоединение РФ к Парижскому соглашению по климату, говорится в сообщении WWF России.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

"WWF приветствует то, что Россия становится полноправным участником Парижского соглашения. Это важный жест, говорящий о том, что мы со всем миром, вместе с наиболее передовыми странами, что мы понимаем растущую проблему изменения климата и ее антропогенный характер. России предстоит многое сделать и для адаптации к изменениям климата, и для перехода на более технологичные, а значит низкоуглеродные пути развития экономики. Кроме того, наша страна может получить и немалые выгоды от участия в проектах Парижского соглашения", - сказал директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

Эксперт отметил, что в рамках договора существует механизм устойчивого развития, включающий совместное исполнение проектов и возможность привлечь на это международное финансирование. Кокорин также напомнил, что соглашение начнет действовать в 2020 году.

"Соглашение обязывает все страны принять стратегии долгосрочного развития с низкими уровнями выбросов парниковых газов на период до 2050 года, которая в России уже активно разрабатывается", - уточнил Кокорин.