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РИА Новости

WWF России приветствовал ратификацию Москвой Парижского соглашения

16:02 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковЭмблема WWF на униформе сотрудника WWF России
Эмблема WWF на униформе сотрудника WWF России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эмблема WWF на униформе сотрудника WWF России. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России приветствует присоединение РФ к Парижскому соглашению по климату, говорится в сообщении WWF России.
Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
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"WWF приветствует то, что Россия становится полноправным участником Парижского соглашения. Это важный жест, говорящий о том, что мы со всем миром, вместе с наиболее передовыми странами, что мы понимаем растущую проблему изменения климата и ее антропогенный характер. России предстоит многое сделать и для адаптации к изменениям климата, и для перехода на более технологичные, а значит низкоуглеродные пути развития экономики. Кроме того, наша страна может получить и немалые выгоды от участия в проектах Парижского соглашения", - сказал директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.
Эксперт отметил, что в рамках договора существует механизм устойчивого развития, включающий совместное исполнение проектов и возможность привлечь на это международное финансирование. Кокорин также напомнил, что соглашение начнет действовать в 2020 году.
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"Соглашение обязывает все страны принять стратегии долгосрочного развития с низкими уровнями выбросов парниковых газов на период до 2050 года, которая в России уже активно разрабатывается", - уточнил Кокорин.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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