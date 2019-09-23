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РИА Новости

В Перми опечатали детсад, где дети заболели коклюшем после сна на полу

15:59 23.09.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Судебные приставы Перми приостановили деятельность частного детского сада, где дети массово заболели коклюшем после сна на полу, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.
По информации службы судебных приставов, в ходе внеплановой проверки в дневном центре пребывания детей ООО "Мари-Анри", расположенном на улице Революции, 21, в Свердловском районе Перми, сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили нарушения санитарных требований, которые "создают реальную угрозу жизни и здоровью детей".
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По данным пресс-службы регионального УФССП, проверка показала, что из-за существующей конструкции окон в помещении отсутствует возможность проветривания, а сон детей организован на полу. Кроме того, в детском саду не организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками.
"После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение", - уточнили в пермском УФССП.
Как отмечают в ведомстве, в отношении владельцев частного детсада было составлено исковое заявление, при рассмотрении которого суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности по уходу и присмотру за детьми на 30 суток.
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"Судебным приставом требования исполнительного документа исполнены, двери, ведущие в опасное для детей место, опечатаны", - говорится в сообщении.
В приложении УФССП заверили, что на протяжении всего срока административного наказания судебными приставами будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.
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