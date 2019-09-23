В Перми опечатали детсад, где дети заболели коклюшем после сна на полу

ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Судебные приставы Перми приостановили деятельность частного детского сада, где дети массово заболели коклюшем после сна на полу, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

По информации службы судебных приставов, в ходе внеплановой проверки в дневном центре пребывания детей ООО "Мари-Анри", расположенном на улице Революции, 21, в Свердловском районе Перми, сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили нарушения санитарных требований, которые "создают реальную угрозу жизни и здоровью детей".

По данным пресс-службы регионального УФССП, проверка показала, что из-за существующей конструкции окон в помещении отсутствует возможность проветривания, а сон детей организован на полу. Кроме того, в детском саду не организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками.

"После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение", - уточнили в пермском УФССП.

Как отмечают в ведомстве, в отношении владельцев частного детсада было составлено исковое заявление, при рассмотрении которого суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности по уходу и присмотру за детьми на 30 суток.

"Судебным приставом требования исполнительного документа исполнены, двери, ведущие в опасное для детей место, опечатаны", - говорится в сообщении.