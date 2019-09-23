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РИА Новости

РКН планирует за год представить результаты работы по блокировке Telegram

15:57 23.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
Он пояснил, что Роскомнадзор работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту, которая учитывает не только IP-протокол. При этом сложность нынешних механизмов обхода блокировки, по его словам, не позволяет полностью заблокировать запрещенный ресурс, а только нарушить его работу; так обстоит дело с мессенджером Telegram.
"Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать", - заявил Жаров.
Он добавил, что в Telegram работают грамотные и опытные программисты, которые меняют конфигурацию мессенджера.
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"Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному", - подчеркнул Жаров.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все ещё доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора в интервью РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера.
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TelegramРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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