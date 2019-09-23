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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российские протестанты выступили за принятие госстратегии в сфере религии

15:53 23.09.2019 (обновлено: 15:57 23.09.2019)
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриходской хор лютеранской церкви Святого Павла во Владивостоке во время Рождественской службы.
Приходской хор лютеранской церкви Святого Павла во Владивостоке во время Рождественской службы.
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приходской хор лютеранской церкви Святого Павла во Владивостоке во время Рождественской службы.. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский призвал принять стратегию государственной религиозной политики России.
"Нашему государству необходима стратегия государственной религиозной политики РФ. Такой документ не только упростит мониторинг проблемных точек, но и поможет ориентироваться в позиции, которую должны занимать региональная, муниципальная и государственная власть и религиозные организации… Там должны быть обозначены красные линии, за которые ни государство, ни религиозные организации не заходят", - сказал Ряховский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он обратил внимание, что "многие религиозные организации остаются за бортом тех решений, которые принимают власти".
"Чиновники, когда рассматривают государственно-конфессиональные отношения, ориентируются на закон. Если в законе нет упоминания какой-то конкретной группы, она как бы выпадает из-под действия закона. Все законы должны писаться на основе стратегии, вот стратегии государственной религиозной политики сейчас нет. Есть федеральные законы "О свободе совести", "О религиозных организациях", там выделены четыре очень уважаемые конфессии, религиозные организации, но большая часть религиозного колорита Россия попала вне действия этого закона: католики, Армяно-григорианская церковь, Грузинская церковь, в основном все протестантские группы", - отметил Ряховский.
По его мнению, потенциал российских религиозных организаций используется не в полной мере. "Мы поддерживаем тех, кого у нас много, и не поддерживаем тех, кого у нас мало. Но в мире-то их больше", - подытожил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей РяховскийМоскварелигияРоссияОбщество
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