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РИА Новости

Зариф рассказал, почему власти Ирана не встречаются с Трампом

15:52 23.09.2019 (обновлено: 16:33 23.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ООН, 23 сен - РИА Новости. Встреча представителей Ирана и США возможна в формате "5+1", но не на двусторонней основе, заявил на рабочем завтраке журналистам глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
По его словам, на Генассамблее ООН иранская сторона не получила от США каких-либо запросов на встречу лидеров Хасана Роухани и Дональда Трампа.

"Мы дали понять четко, что сам по себе запрос не сделает дела. Есть определенные предпосылки, которые должны быть достигнуты. И тогда встреча в формате "5+1" на любом уровне будет возможной - не двусторонняя, а "5+1".

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана
По его словам, встреча с Трампом "ради фотографии" только ухудшит ИРИ проблемы, усилит экономические сложности страны.
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Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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