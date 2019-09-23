Туристический поток в Москву вырос на 70% за девять лет

"Конечно же, в силу немногочисленного населения он не сопоставим с туристическим потоком, который направляется из Москвы, из РФ в Эстонию или в Латвию, потому что Прибалтика - одно из традиционно привлекательных мест не только для проведения досуга, но и для рекреационного туризма", - заявил министр.