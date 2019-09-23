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РИА Новости

Туристический поток в Москву вырос на 70% за девять лет

15:48 23.09.2019 (обновлено: 16:10 23.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИГА, 23 сен - РИА Новости. Туристический поток в Москву вырос на 70% с 2010 года, заявил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
"Смогу дать общие цифры туристического потока в Москву за последние девять лет. Это рост практически на 70% от уровня 2010 года", - заявил он.
В частности, наблюдается позитивный тренд роста туристов из балтийских стран, отметил Черёмин.
"Конечно же, в силу немногочисленного населения он не сопоставим с туристическим потоком, который направляется из Москвы, из РФ в Эстонию или в Латвию, потому что Прибалтика - одно из традиционно привлекательных мест не только для проведения досуга, но и для рекреационного туризма", - заявил министр.
О стабильном росте туристического потока свидетельствуют увеличивающееся количество авиарейсов и достаточно серьезная загрузка железнодорожного транспорта, также многие приезжают на частном автомобильном транспорте, добавил он.
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