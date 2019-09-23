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РИА Новости

Рябков обсудил с послом Индии вопросы контроля над вооружениями

15:47 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы обсуждались наиболее актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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16 сентября, 13:06РИА Новости
Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИндияБезопасностьВ мире
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