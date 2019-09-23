Рябков обсудил с послом Индии вопросы контроля над вооружениями

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы обсуждались наиболее актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.