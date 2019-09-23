В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Своих должностей лишились четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Помимо этого, дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.

В конце августа в социальных сетях появилась информация, что трое полицейских в поселке Витязево под Анапой застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня отпустили, а девушку стали запугивать и принудили к действиям сексуального характера.

Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил дело по части 2 статьи 133 УК Российской Федерации ("Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера").