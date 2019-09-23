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РИА Новости

В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

15:39 23.09.2019 (обновлено: 18:45 23.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Своих должностей лишились четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Помимо этого, дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.
Полиция
28 августа, 22:51РИА Новости
Знакомые изнасилованной в Анапе волейболистки рассказали о ее состоянии
В конце августа в социальных сетях появилась информация, что трое полицейских в поселке Витязево под Анапой застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня отпустили, а девушку стали запугивать и принудили к действиям сексуального характера.
Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.
СУ СК по Краснодарскому краю возбудил дело по части 2 статьи 133 УК Российской Федерации ("Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера").
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Анапа
28 августа, 00:59РИА Новости
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
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Московская областьКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А уголовное дело не заводили? Никого не осудили за изнасилование несовершеннолетней?
23 сентября, 16:48
Антон Лайко
183253229
Чёрного кобе.я не отмоешь добела. Полицаи. Быстро историю забываем.
23 сентября, 16:19
vvab6
134322020
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