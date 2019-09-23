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РИА Новости

МГУ и Университет Хоккайдо открыли совместный центр в Москве

15:28 23.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова и японский Университет Хоккайдо открыли в Московском университете совместный центр, сообщается в коммюнике по итогам VIII Форума ректоров России и Японии.
"Было объявлено, что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова открылся совместный центр Московского университета и Университета Хоккайдо, который станет связующим звеном в деятельности Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Японии", - говорится в документе.
Кроме того, участники форума согласились продолжить сотрудничество в области образования и научных исследований, в частности, в рамках "Платформы по развитию человеческих ресурсов для российско-японского экономического сотрудничества и обмена кадрами" и глобального сетевого проекта "Учеба в Японии", на развитие которых был выделен грант министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
Виктор Садовничий
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