МГУ и Университет Хоккайдо открыли совместный центр в Москве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова и японский Университет Хоккайдо открыли в Московском университете совместный центр, сообщается в коммюнике по итогам VIII Форума ректоров России и Японии.

"Было объявлено, что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова открылся совместный центр Московского университета и Университета Хоккайдо, который станет связующим звеном в деятельности Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Японии", - говорится в документе.