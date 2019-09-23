Афганская делегация готова приехать на ассамблею ОДКБ в Ереване

НУР-СУЛТАН, 23 сен – РИА Новости. Делегация парламента Афганистана готова принять участие в Парламентской ассамблее ОДКБ в Ереване по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил председатель нижней палаты афганского парламента Мир Рахман Рахмани.

"И по участию в программе, которая будет в Армении, тоже мы согласны и мы будем участвовать", - сказал Рахмани в ходе переговоров с Володиным.

Он отметил, что делегация Афганистана также готова посетить Россию, как только получит приглашение.

"И мы хотим, чтобы наши отношения даже больше чем раньше укреплялись и расширялись", - добавил Рахмани.

По словам Рахмани, Афганистан также примет участие в парламентской конференции по региональной безопасности в Стамбуле в октябре.