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РИА Новости

Афганская делегация готова приехать на ассамблею ОДКБ в Ереване

15:23 23.09.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 сен – РИА Новости. Делегация парламента Афганистана готова принять участие в Парламентской ассамблее ОДКБ в Ереване по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил председатель нижней палаты афганского парламента Мир Рахман Рахмани.
"И по участию в программе, которая будет в Армении, тоже мы согласны и мы будем участвовать", - сказал Рахмани в ходе переговоров с Володиным.
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Он отметил, что делегация Афганистана также готова посетить Россию, как только получит приглашение.
"И мы хотим, чтобы наши отношения даже больше чем раньше укреплялись и расширялись", - добавил Рахмани.
По словам Рахмани, Афганистан также примет участие в парламентской конференции по региональной безопасности в Стамбуле в октябре.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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ОДКБВячеслав ВолодинАфганистанРоссияВ мире
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