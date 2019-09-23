Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Москва, 23 сен — РИА Новости. Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU

Юсупов поблагодарил за подарок, однако переезд пока не планирует.

"Дети пошли кто в школу, кто в садик", — сказал он.

Пока командир экипажа еще не решил, что делать с подаренным жильем.

Ранее департамент информполитики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. В квартирах уже есть мебель и необходимая бытовая техника.

Инцидент, который в СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер "Уральских авиалиний" вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и на высоте около 30 метров столкнулся со стаей птиц, из-за чего двигатели стали барахлить.

Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле. Маневр прошел удачно, пожара удалось избежать. За медицинской помощью обратились 76 человек, однако никто не погиб.