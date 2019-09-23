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РИА Новости

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

15:23 23.09.2019 (обновлено: 19:01 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Москва, 23 сен — РИА Новости. Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
Юсупов поблагодарил за подарок, однако переезд пока не планирует.
"Дети пошли кто в школу, кто в садик", — сказал он.
Пока командир экипажа еще не решил, что делать с подаренным жильем.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
17 сентября, 12:58РИА Новости
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об уходе пилота аварийного А321
Ранее департамент информполитики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. В квартирах уже есть мебель и необходимая бытовая техника.
Инцидент, который в СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер "Уральских авиалиний" вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и на высоте около 30 метров столкнулся со стаей птиц, из-за чего двигатели стали барахлить.
Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле. Маневр прошел удачно, пожара удалось избежать. За медицинской помощью обратились 76 человек, однако никто не погиб.
39917114820
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Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииСвердловская областьМосковская областьЖуковскийОбщество
Популярные комментарии
Есть еще настоящие люди в России...
23 сентября, 19:07
ddega3333
2402010
С одной стороны правильно сделал. Утёр нос чинушам. Развели показуху. С другой стороны, я бы на его месте принял этот дар и безвозмездно передал тем, кто в ней действительно нуждается. Пенсионерам или семье многодетной.
23 сентября, 19:07
александр мамаев
1112002
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