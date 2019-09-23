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РИА Новости

Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

15:19 23.09.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Архивное фото
СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии будет способствовать укреплению боеспособности абхазской армии, считает посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Как сообщил ранее РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны республики Роланд Джоджуа данное соглашение позволит, в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения.
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"Оцениваем упомянутое секторальное соглашение с позитивной стороны. Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации абхазской армии и укреплению её боеготовности", - сказал посол РИА Новости.
Двинянин отметил, что это секторальное соглашение стало результатом договора между РФ и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.
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Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
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Алексей ДвинянинВладимир ПутинАбхазияРоссияВ мире
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