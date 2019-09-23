Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии будет способствовать укреплению боеспособности абхазской армии, считает посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Как сообщил ранее РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны республики Роланд Джоджуа данное соглашение позволит, в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения.

"Оцениваем упомянутое секторальное соглашение с позитивной стороны. Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации абхазской армии и укреплению её боеготовности", - сказал посол РИА Новости.

Двинянин отметил, что это секторальное соглашение стало результатом договора между РФ и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.