Москва и Рига планируют подписать актуальную программу сотрудничества

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве. Архивное фото

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

РИГА, 23 сен - РИА Новости. Столицы РФ и Латвии Москва и Рига планируют подписать новую актуальную программу сотрудничества между городами, заявил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

За прошедшие годы правительство Москвы и Рижская Дума реализовали уже две программы сотрудничества: на 2012-2014 и 2015-2017 годы.

"Программа, которая была у Москвы и Риги и определяла направления сотрудничества, я считаю, выполнена. Мы планируем подписать новую программу сотрудничества с более актуальными стратегическими задачами", - заявил Черёмин.

Министр оценил отношения двух столиц позитивно.

"В целом, я считаю, что спектр отношений очень широкий: это жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение", - заявил он.