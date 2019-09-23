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РИА Новости

Москва и Рига планируют подписать актуальную программу сотрудничества

15:18 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве. Архивное фото
РИГА, 23 сен - РИА Новости. Столицы РФ и Латвии Москва и Рига планируют подписать новую актуальную программу сотрудничества между городами, заявил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
За прошедшие годы правительство Москвы и Рижская Дума реализовали уже две программы сотрудничества: на 2012-2014 и 2015-2017 годы.
"Программа, которая была у Москвы и Риги и определяла направления сотрудничества, я считаю, выполнена. Мы планируем подписать новую программу сотрудничества с более актуальными стратегическими задачами", - заявил Черёмин.
Министр оценил отношения двух столиц позитивно.
"В целом, я считаю, что спектр отношений очень широкий: это жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение", - заявил он.
Кроме того, Черёмин отметил взаимодействие городов в области культурных обменов. На встрече с руководством Риги московский министр также обсудил изучение опыта латвийских коллег в информационных технологиях, развитии транспортных систем, создании комфортной экологической и городской среды, сохранении исторического наследия города. По мнению Черёмина, у Москвы и Риги большой потенциал развития туризма и инвестиций.
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